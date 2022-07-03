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Президент Украины Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.
Lenta.ru
Генштаб Украины в воскресенье сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск украинская армия была вынуждена отойти с занимаемых позиций и рубежей.
ТАСС
Как отметили в Генштабе, продолжение обороны Лисичанска привело бы "к роковым последствиям" из-за "кратного превосходства" российских войск в личном составе и вооружении.
ТАСС
По словам Шойгу, ВС РФ «установили полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов».
Росбалт
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