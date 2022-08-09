«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что, по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка.