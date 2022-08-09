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Президент Украины Зеленский потребовал от стран Запада закрыть въезд для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян пишет
 The Washington Post.
Газета.Ru
Украинский лидер заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.
Lenta.ru
Второй действенной мерой президент Украины назвал полное эмбарго на покупку любых энергоносителей из России, сообщает The Washington Post во вторник, 9 августа.
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Зеленский утверждает, что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".
РИА Новости

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