В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.

с чего всё началось

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны. Об этом президент Украины заявил в Польше на памятных мероприятиях в Освенциме. По словам Зеленского, к началу войны привел сговор тоталитарных режимов.

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

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