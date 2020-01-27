Политика
Вести.RuПрезидент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны. Об этом президент Украины заявил в Польше на памятных мероприятиях в Освенциме. По словам Зеленского, к началу войны привел сговор тоталитарных режимов.
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с чего всё началось
В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.РИА Новостивчера в 18:25
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Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
Общество
В России могут ввести штраф за скручивание пробега
Как заявил президент Российской ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев, в нашей стране могут ввести штрафы за уменьшение пробега на одометрах машин или, попросту говоря, за его скручивание.
Шоу-бизнес
Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию
Друзья и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания», обратятся в правоохранительные органы Мексики из-за ее пропажи.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Футбол
«Зенит» может приобрести иракского полузащитника
Опорный полузащитник сборной Ирака, 21-летний Сафа Хади может продолжить карьеру в футбольной клубе «Зенит».
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с пассажирами
В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Политика
Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
Шоу-бизнес
Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Общество
База клиентов «Красного и белого» опубликована в Сети
Сообщается, что раньше базу продавали за 15 тысяч рублей, но позднее она стала доступна для скачивания на безвозмездной основе.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией
Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10
Китайский производитель смартфонов Huawei начал распространять новую прошивку для еще четырех моделей собственных смартфонов.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Здоровье
В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели
Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронвируса, в более тяжелых случаях – две недели, поэтому количество выписанных из больниц увеличится, заявил во вторник член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.
Транспорт
В России появились новые камеры фиксации ПДД
Гаджеты
Honor начал распродавать свои смартфоны с большой скидкой
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Авто
Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Общество
Легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда Баскетбола Коби Брайнт погиб в результате крушения вертолета в горах Калабасасе, на борту была его 14 летняя дочь Джиджи.
Здоровье
Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Шоу-бизнес
Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Общество
Власти РФ направят 159 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 7 лет
Более 2 миллионов россиян смогут претендовать на получение пособия для детей от трех до семи лет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.