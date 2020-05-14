Политика
Вести.RuПрезидент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко. Он тогда заявил, что "его украинский народ сможет прожить без российских социальных сетей".
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Общество
Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
Политика
РКК «Энергия» сменит гендиректора, сообщил источник
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост - ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 02:52
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Гаджеты
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews вчера в 05:26
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Больше сотни человек скончались в России за сутки от коронавируса
За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 113 человек. Сутками ранее было 93 человека, еще на день раньше — 96 человек.
Pravda.Ru 03:48
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
В России за сутки выявили 10 598 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб.
RZN.info 03:36
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:24
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Южно-Курильске введен режим ЧС из-за коронавируса
Власти Южно-Курильска ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на Курильских островах был зафиксирован первый случай COVID-19.
Известия вчера в 23:05
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 15 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Общество
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который дает право полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.
РИА Новости 13 мая в 06:17
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку»
Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ПРАЙМ 00:00
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах
Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции.
Аргументы недели 00:24
Общество
В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
Здоровье
В Белгородской области Covid-19 заболели уже свыше тысячи человек
По данным официальной сводки федерального оперштаба в стране за минувший день зафиксировано 10598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе в Белгородской области.
Московский Комсомолец 03:37
Общество
Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима
Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46