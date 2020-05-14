Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко. Он тогда заявил, что "его украинский народ сможет прожить без российских социальных сетей".

Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты

Политика РКК «Энергия» сменит гендиректора, сообщил источник Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост - ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 952

Происшествия Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. 51

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,2K

Общество Больше сотни человек скончались в России за сутки от коронавируса За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 113 человек. Сутками ранее было 93 человека, еще на день раньше — 96 человек.

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 2K

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Общество В России за сутки выявили 10 598 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 10 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб.

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 81

Политика Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. 704

Общество ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку» Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 5

Общество В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 3

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 54

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози 33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози. 1

Здоровье В Белгородской области Covid-19 заболели уже свыше тысячи человек По данным официальной сводки федерального оперштаба в стране за минувший день зафиксировано 10598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе в Белгородской области.