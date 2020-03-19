Коронавирус

Sport.ruSport.ruПрезидент «Урала» поддержал идею Федуна отменить ФФП

Григорий Иванов, являющийся президентом "Урала", прокомментировал идею владельца "Спартака" Леонида Федуна отменить финансовый фэйр-плей на время пандемии коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что сезон в РПЛ могут возобновить в мае, а не в апреле.
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Президент «Урала» поддержал Федуна в вопросе приостановки финансового фэйр-плей

Sport24.ru05:40

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Президент «Урала» поддержал идею Федуна отменить ФФП

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Президент «Урала» призвал отменить финансовый фэйр-плей

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Президент «Урала» поддержал предложение Федуна о приостановке ФФП

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Григорий Иванов: «Поддерживаю Федуна насчет отмены финансового фэйр-плей. У нас не будет доходов»

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Свитки Мертвого моря оказались подделкой

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