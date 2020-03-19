Григорий Иванов, являющийся президентом "Урала", прокомментировал идею владельца "Спартака" Леонида Федуна отменить финансовый фэйр-плей на время пандемии коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что сезон в РПЛ могут возобновить в мае, а не в апреле.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Энергетика Мировые цены на нефть ускорили темпы роста Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.

Энергетика Россия достигла своей цели в нефтяной войне Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Финансы Российский рынок акций начал расти Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Общество Власти Китая остановили эпидемию коронавируса В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Шоу-бизнес Максим Фадеев станет продюсером Валерии вместо Пригожина Ранее роль продюсера Валерии на протяжении 15 лет выполнял ее муж Иосиф Пригожин, но СМИ стало известно, что он намерен поменять шоу-бизнес на политику.

Экономика МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.

Общество Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.

Общество В России вылечили четырех пациентов с коронавирусом Из московской инфекционной больницы выписали еще четырех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Армия и оружие Российский «Контейнер» накроет Европу из Калининграда Вторая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Спорт Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса «В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.

Культура В России снимут сериал про Ельцина В России снимут сериал про победу Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году.