Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк находится под наблюдением врачей, нельзя сказать, что у него все хорошо, но ситуация под контролем, сказал РИА Новости президент футбольного клуба Григорий Иванов.

с чего всё началось

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