Коронавирус

MetaratingsMetaratingsПрезидент «Урала» рассказал о состоянии Павла Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии нападающего клуба Павла Погребняка, у которого был выявлен коронавирус.
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«Нельзя сказать, что все хорошо»: президент «Урала» о здоровье Погребняка

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк находится под наблюдением врачей, нельзя сказать, что у него все хорошо, но ситуация под контролем, сказал РИА Новости президент футбольного клуба Григорий Иванов.
РИА Новости06:59

Подробнее о событии

В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

News.ru10:01

«Среднее самочувствие»: президент ФК «Урал» сообщил о состоянии Погребняка

ТК Звезда08:58

Президент «Урала» рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

RT на русском07:33

Президент «Урала» рассказал о состоянии Павла Погребняка

Metaratings08:01

Президент «Урала» о здоровье Погребняка: «Нельзя сказать, что все хорошо, но все под контролем»

Sports.ru07:39

Президент «Урала» – о Погребняке: «Нельзя сказать, что все хорошо, но все под контролем»

Бомбардир.ру08:40

«Нельзя сказать, что все хорошо»: президент «Урала» о здоровье Погребняка

РИА Новости06:59
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новости 09:35
1,7K
Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
1,6K
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
1,6K
Армия и оружие

«Союз-2.1б» с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк.
Piter.tv вчера в 04:02
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Футбол

Клубы РПЛ заинтересованы в защитнике СПАЛа Аркадиуше Реце

Агентство Top Football, которое представляет интересы 24-летнего защитника итальянского СПАЛа Аркадиуша Рецы, подтвердило, что футболистом интересуются российские клубы.
Sport.ru 05:29
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
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Политика

Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России

«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
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Происшествия

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

Вести.Ru 10:06
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Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

Lenta.ru 09:26
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
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Шоу-бизнес

Лану Дель Рей обвинили в расизме за критику Бейонсе и Арианы Гранде

На протяжении всей карьеры Ланы Дель Рей певицу обвиняли в романтизации насилия и токсичных отношений — героини ее песен часто признаются в любви мужчинам, которые обращаются с ними не по-феминистски.
Super.ru вчера в 08:17
1
Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Интерфакс 06:13
89
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Фигурное катание

Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Политика

Помощник Трампа заявил, что США готовы работать над новым ДСНВ

Соединенные Штаты видят большой потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3).
ТАСС 08:57
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Футбол

ФК «Боруссия» установил на стадионе 12 тысяч картонных болельщиков

РЕН ТВ вчера в 01:03
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза вчера в 16:12
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Общество

Детей без прививок могут не принять в школы и детские сады

В Совете Федерации хотят разработать законопроект, по которому детей без прививок не будут принимать в школы и детские сады.
PRO Город Кирово-Чепецк 10:14
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Авто

Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей

В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
4
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
3,9K
Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily вчера в 03:05
5
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
424
Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства страны Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
3
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Salt Mag вчера в 05:41
13
Хоккей

СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»

Нева Спорт вчера в 07:50
Происшествия

Бойня на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию произошедшего

Подозреваемый в расстреле семерых нацгвардейцев в Житомире Анатолий Захаренко в ходе судебного заседания рассказал свою версию произошедшего на берегу пруда 22 мая.
Украина.ру 09:53
Здоровье

В Москве зафиксировали наибольший процент заразившихся COVID-19 детей

До сегодняшнего дня в течение мая доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%.
РБК 09:13
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
51
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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