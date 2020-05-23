Коронавирус
MetaratingsПрезидент «Урала» рассказал о состоянии Павла Погребняка
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии нападающего клуба Павла Погребняка, у которого был выявлен коронавирус.
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Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.
RT на русском 11:08
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Общество
Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ по всем предметам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовил проект расписания Единого государственного экзамен (ЕГЭ) по всем предметам.
Профиль 21 мая в 10:53
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:48
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Политика
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Происшествия
В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2
За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно.
REGNUM 05:02
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости 05:30
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
Вчера, 21 мая на ежедневном совещание журналистам рассказали об очередной вспышке коронавируса в Котельниковском районе - в двух хуторах подцепили инфекцию сразу 27 человек.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Здоровье
Высказывания Торосяна вызвали серьезный переполох в Грузии
Вопросы, поднятые министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном относительно ситуации с низкими цифрами по зараженным коронавирусом, вызвали переполох в Грузии.
Sputnik Армения 10:48
Экономика
Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины
В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25