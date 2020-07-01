Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.

Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится

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