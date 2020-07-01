Коронавирус
RT на русскомПрезидент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
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В РПЛ не исключают возможности проведения матча между «Оренбургом» и «Уралом»
Prooren.ruвчера в 00:28
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Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
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