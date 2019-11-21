Спорт
Спорт день за днемПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU). В качестве причины называется вмешательство со стороны ВФЛА в дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Происшествия
Турецкий Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Одесса, поломал переднюю стойку шасси и приземлился на фюзеляж в международном аэропорту «Одесса».
Транспорт
Путин примет участие в церемонии открытия МЦД
«Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров — новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Происшествия
В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
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Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье
Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Футбол
Почеттино написал пожелания футболистам «Тоттенхэма»
Тренер на тактической доске в раздевалке клуба написал послание футболистам.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Общество
Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17
Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
Футбол
Бэйл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»
Авто
В Chery назвали сроки появления кроссовера Exeed в России
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed появится на российском рынке в III квартале 2020 года.
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
Армия и оружие
Россия назвала Турции условие покупки Су-35
В заключении Кладов отметил, что между РФ и Турцией никогда не проводились переговоры, которые затрагивали тему продажи Су-57.
Происшествия
Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей
Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Армия и оружие
В МИД России сообщили о побеге нескольких сотен боевиков ИГ в Сирии
Сыромолотов добавил, что у Москвы это вызывает серьёзное беспокойство, так как освободившиеся боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала ИГ.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Авто
Представили новый «заряженный» кроссовер Audi RS Q8
Новинка разгоняется с места до "сотни" за 3,8 секунды. Этот показатель на 0,1 секунды меньше, чем у Porsche Cayenne Turbo.
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Армия и оружие
Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года
Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.