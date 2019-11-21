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Спорт день за днемСпорт день за днемПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU). В качестве причины называется вмешательство со стороны ВФЛА в дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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