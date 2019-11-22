Спорт
ИзвестияПрезидент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
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Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
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Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
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По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.
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