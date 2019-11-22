Спорт

ИзвестияИзвестияПрезидент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
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Шляхтин подал в отставку с поста главы ВФЛА

Sportbox.RU05:59

Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу

Советский спортвчера в 05:16

Борзаковский: главное, поехать на ОИ, в каком статусе - другой вопрос

РИА Новости07:00

Ласицкене: Тарасенко стоит незамедлительно уйти из ВФЛА вслед за Шляхтиным

ТАСС Спорт07:13

Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

Вести.Ru06:55

Исполняющий обязанности главы ВФЛА станет известен 23 ноября

Sport24.ruвчера в 05:11

Всероссийская федерация легкой атлетики 23 ноября назначит исполняющего обязанности главы организации

Sports.ruвчера в 04:59
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
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Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии

Российская газета 05:00
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

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Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Bimru.ru 04:23
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Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Известия 04:33
Общество

Потерпевший крушение в Чёрном море танкер мог провозить контрабанду

News.ru 06:00
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
Политика

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
РИА Новости 06:46
Политика

На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма

Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
News.ru вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

Экспресс газета 00:40
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Происшествия

Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в российском городе

Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружили на железнодорожных путях в Чите.
Lenta.ru 06:09
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru вчера в 03:15
Наука

Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции

В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
N+1 вчера в 05:57
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Известия 02:58
Экономика

Китай и Япония избавились от гособлигаций США

Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
ГЛАС.RU 03:39
Политика

Новак назвал сроки новой встречи по транзиту газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда пройдет следующая техническая встреча по транзиту российского газа через Украину.
News.ru 07:01
Наука

Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Planet Today вчера в 08:00
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru вчера в 14:18
Наука

Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли

По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.
ТК Звезда вчера в 18:42
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Радио Комсомольская правда вчера в 12:22
Игры

Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx

Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
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Футбол

Вест Хэм — Тоттенхэм 0:0 (1-й тайм)

"Газета.Ru" предвосхищает дебютный матч Особенного после паузы, а также рассказывает о других играх 13-го тура.
Газета.Ru 01:00
Футбол

Спартак-2 — Авангард (Курск) 1:1

В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» дома сыграл вничью с «Авангардом».
Sportbox.RU 06:54
Общество

Минздрав пересмотрит новые правила проверки водителей

Замминистра здравоохранения Олег Салагай объявил, что приказ о новом порядке медосмотра для получения или возврата водительских прав отложили «из-за высокой обеспокоенности граждан».
Эхо Москвы 21 ноября в 10:16
Авто

Илон Маск представил электрический пикап Tesla Cybertruck

Как сказал глава Tesla Илон Маск, корпус пикапа сделан точно из такой же прочной пуленепробиваемой стали, что и космический корабль SpaceX Starship.
Плюс один +1 вчера в 03:45
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer оказался дешевле Tracker

Марка предложит своим клиентам в Америке новый Chevrolet Trailblazer, базирующийся на платформе VSS.
CarsWeek.ru 21 ноября в 23:08
Происшествия

Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы

Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Известия 05:08
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