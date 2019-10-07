Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на призыв трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене уйти в отставку руководству ВФЛА, сказав, что подумает.

Глава ВФЛА Шляхтин ответил Ласицкене на призыв к отставке

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