Спорт
News.ruГлава ВФЛА Шляхтин ответил Ласицкене на призыв к отставке
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на призыв трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене уйти в отставку руководству ВФЛА, сказав, что подумает.
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Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
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Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
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Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
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Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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Ruposters.ru вчера в 05:12
Политика
Центральную улицу Цхинвала назвали в честь Путина
Власти Южной Осетии решили переименовать одну из центральных улиц Цхинвала – Московскую - в честь президента России Владимира Путина, сообщил журналистам мэр города Алан Кочиев.
РИА Новости 11:03
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Xiaomi представит Redmi Note 8 в Европе уже завтра
Xiaomi подтвердила дату международной презентации смартфона Redmi Note 8 с квадрокамерой.
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Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»
В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.
Спорт-Экспресс 10:15
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru 05 октября в 19:50
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк отреагировал на новость о смерти актрисы
Директор актрисы отреагировала на новости о смерти Анастасии. В комментарии изданию «СтарХит» Марина Потапова сообщила категоричное «Нет».
Srnsk 09:42
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
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Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
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Общество
Диетолог определила наиболее безопасный сорт хлеба
Местное время (г. Пермь) 00:44
Здоровье
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
BFM.ru 11:04