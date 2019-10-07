Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая в очередной раз призвала руководство организации уйти в отставку.

Президент ВФЛА ответил на призыв Ласицкене уйти в отставку

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