Спорт
Спорт день за днемПрезидент ВФЛА ответил на призыв Ласицкене уйти в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая в очередной раз призвала руководство организации уйти в отставку.
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«Я подумаю». Шляхтин иронично отреагировал на предложение Ласицкене уйти с поста главы ВФЛА
Sport24.ruвчера в 08:06
Ласицкене сделала жесткое заявление о Шляхтине. Она призывает к отставке руководство ВФЛА и не ждет призовых
Спорт-Экспрессвчера в 05:03
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