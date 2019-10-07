Спорт

Спорт день за днемСпорт день за днемПрезидент ВФЛА ответил на призыв Ласицкене уйти в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая в очередной раз призвала руководство организации уйти в отставку.
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку

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С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
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Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
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Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

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Российская прыгунья в высоту, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.
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