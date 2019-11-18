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Президент «Васко да Гамы» Алехандре Кампелло прокомментировал ситуацию с возможным выкупом ЦСКА полузащитника Лукаса Сантоса.

Президент «Васко да Гама»: у ЦСКА есть время до декабря

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