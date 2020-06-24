Общество

Радио МаякРадио МаякВладимир Путин вручает государственные премии России

Госпремии присуждаются ежегодно. Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
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Концертный зал планируют создать в усадьбе Рахманинова под Тамбовом

ТАСС10:56

Путину назвали подходящее место для отправки сомневающихся в силе и мощи России

Lenta.ru09:34

Видеотрансляция: Владимир Путин вручает Государственные премии РФ

Российская газета07:17

В Кремле в эти минуты проходит церемония вручения государственных премий

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Путину объяснили, куда ссылать сомневающихся в мощи России

Московский Комсомолец08:30

Путин вручил государственную премию Хабенскому

Газета.Ru07:50

Путин об успехах России в науке, искусстве и образовании

RT на русском07:11
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Футбол

Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»

РИА Новости 14:03
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru вчера в 23:38
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Авто

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
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Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Политика

В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
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Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Evo-rus.com 12:47
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Политика

Трамп приостановил выдачу ряда категорий виз до конца года

Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, чтобы приостановить выдачу некоторых категорий виз до 31 декабря 2020 года.
Inc-news.ru 22 июня в 23:04
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
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Футбол

Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»

Болельщик "Бернли" Джейк Хеппл уволен с работы из-за баннера "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
Газета.Ru 14:05
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
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Политика

Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ

Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
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Общество

Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия вчера в 09:07
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Наука

Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей

Берзозертиб демонстрирует успех в связи с тем, что химиотерапия также оказывает воздействие на ДНК опухолей, которые становятся чувствительнее к компонентам нового препарата.
Evo-rus.com 11:37
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Общество

Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером

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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
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Авто

Segway прекращает производство знаменитого электроцикла

За первые несколько лет многие почтальоны и работники заводов перешли на электроцикл, а правоохранительные органы США создали полноценный аналог конной полиции - «Сегвейную полицию».
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Культура

На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
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Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин

Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует пошлость завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com 14:29
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Общество

В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование

В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование.
Эхо Москвы 14:03
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Армия и оружие

В России от коронавируса вылечились более 5800 военных

В России от коронавирусной инфекции вылечились 5855 военнослужащих Вооружённых сил страны, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 16:00
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