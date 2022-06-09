Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене в открытом письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявила, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.