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Президент Владимир Путин выразил уверенность в улучшении качества жизни в России

Россияне через десять лет будут жить лучше, пообещал президент РФ Владимир Путин.
Росбалт
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По словам Путина, успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях.
РИА Новости
Владимир Путин назвал демографию первоочередной задачей для Российской Федерации.
Аргументы недели
Путин также заверил, что экономика России будет открытой, страна не станет повторять ошибки прошлого.
Lenta.ru

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Президент Путин пообещал, что через десять лет Россия будет жить лучше
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Президент Владимир Путин выразил уверенность в улучшении качества жизни в России
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Путин пообещал, что через 10 лет в России будет лучше жить
РБК11:26
Путин выразил уверенность в росте качества жизни россиян
Газета.Ru14:47
Путин заявил, что через 10 лет жизнь в России улучшится
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Путин уверен, что через 10 лет в России качество жизни будет лучше
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