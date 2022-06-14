«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.
Из-за остановки работы железорудного комбината региону грозит экологическая катастрофа, в случае прекращения откачки воды на заводе практически все водные ресурсы в Запорожской и Херсонской областях станут непригодными для использования.
Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заемщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.