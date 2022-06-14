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Президент Вучич: Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России

Сербия с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.
ТАСС
"Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени", – сказал Вучич.
РЕН ТВ
«Нам необходимо обеспечить себя мазутом, но у нефтяной компании НИС нет достаточного количества мазута, мы ввезем 20 тыс. т мазута, но на всю зиму требуется 120 тыс. т», — отметил Вучич.
Известия
Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.
ТАСС

Подробнее о событии

Вучич: Сербия с ноября не сможет получать нефть из России
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