Политика
Газета.RuВучич по-русски поблагодарил Путина
Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС. Он поблагодарил российского лидера за поддержку его страны.
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Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Космос
Россия на лунных станциях отработает технологии для роботов-помощников
Наработки, которые будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну, будут использованы для создания роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, следует из тезисов доклада, который специалисты ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") покажут на 70 Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.
РИА Новости 18:37
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским
За рулем Кубань 05:09
Армия и оружие
Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии
Как сообщил Актай, в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, ее глубина составит 32 км. Советник Эрдогана уточнил, что сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.
РБК 18:49
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
СК провел обыски в компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы
На сайте Следственного комитета (СК) России была представлена информация о том, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе золотодобывающей организации, рабочие которой погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.
Журналистская правда 12:15
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Гаджеты
Компания Apple случайно показала новый MacBook Pro 16
По предварительным данным, презентация нового MacBook Pro 16 состоится в начале 2020 года.
Актуальные Новости 07:48
Армия и оружие
Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО
На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».
Ferra вчера в 10:37
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
ProstoProSport 16:36
Футбол
«Тамбов» объявил об отставке Григоряна
Sportbox.RU 11:27
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт 16 октября в 19:59
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Игромания.ру 12:00
Политика
Экс-замсекретаря СНБО Украины арестован с правом залога
Высший украинский антикоррупционный суд арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в $421 тыс. Суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, которое просило для Гладковского 60 суток ареста, но с альтернативой залога в почти четыре миллиона долларов.
News.ru 11:29
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц станет участницей нового «Холостяка»
Скоро стартуют съёмки нового сезона шоу «Холостяк», главным героем которого на этот раз станет немедийный персонаж — врач-стоматолог Антон Криворотов.
News.ru вчера в 11:58
Наука
Определена опасность слишком активных нейронов
Ученые уверены, что более спокойное поведение нейронов способно продлить жизнь человека, независимо от его возраста.
Goroday.ru 17:10
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14