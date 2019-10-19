Политика

Газета.RuГазета.RuВучич по-русски поблагодарил Путина

Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС. Он поблагодарил российского лидера за поддержку его страны.
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