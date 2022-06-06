Будьте в Плюсе

Президент Вучич выразил неудовольствие из-за препятствования стран визиту Лаврова в Сербию

«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера по итогам встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.
Lenta.ru
Вучич провел встречу с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко, на которой выразил недоумение из-за обстоятельств, по которым визит главы российской дипломатии был отменен.
Российская газета
5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров.
Lenta.ru
Вучич подчеркнул, что в отношении РФ никто "не смеет ни слова сказать и решили [журналисты] издеваться над маленькой Сербией".
Ореанда-Новости

Подробнее о событии

Президент Вучич выразил неудовольствие из-за препятствования стран визиту Лаврова в Сербию
Lenta.ru09:34
Вучич заявил, что не удивлен препятствиями для визита Лаврова, было давление
РИА Новости14:12
Вучич заявил о давлении из-за визита Лаврова в Сербию
RT на русском13:56
Президент Сербии Вучич выразил недовольство обстоятельствами отмены визита Лаврова
Газета.Ru09:41
Вучич заявил, что не удивлен срывом визита Лаврова
ТАСС14:18
Сербский президент Вучич высказал недовольство из-за препятствий для визита Лаврова
FBM.ru08:32
Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова в Сербию
REGNUM08:21

Интересное

Президент США Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.
РИА Новости12:43

Пушилин: британским наемникам на заседании суда в ДНР предъявили обвинения

Обвинения наемникам из Великобритании были предъявлены на состоявшемся в понедельник заседании суда в Донецкой Народной Республике (ДНР).
ТАСС13:52

Постпред России при ООН Небензя покинул зал СБ ООН из-за обвинений в адрес России

Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
РИА Новости13:45

Завуча лицея на Урале уволили из-за танца учеников, в котором увидели пропаганду ЛГБТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что власти уволили завуча муниципального лицея №12.
Коммерсантъ12:23

Зеленский подтвердил сдачу в плен 2,5 тыс. военных с «Азовстали»

В плену находятся более 2,5 тыс. украинских военных с завода «Азовсталь», сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
РБК13:30

Консервативная партия Британии начала голосование по вопросу о доверии Джонсону

Правящая в Британии Консервативная партия начала голосование по вопросу о доверии своему лидеру и премьеру страны Борису Джонсону, сообщают британские СМИ.
РИА Новости14:09

Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
РИА Новости08:57

Жарихин: Зеленский решил «угробить» элитный спецназ ГУР в Северодонецке

Зеленский считает, что потеря этого города подорвёт авторитет властей. Для сохранения Северодонецка туда был переброшен элитный спецназ ГУР.
Pravda.Ru13:31

Росгвардия заявила об уничтожении шестерых бойцов батальона «Кракен» в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Lenta.ru09:49

Глава Белгородской области назвал пожар причиной взрывов на окраине СНТ в регионе

Пожар на одном из объектов стал причиной взрывов на окраине СНТ Белгородского района, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ТАСС13:10