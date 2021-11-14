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Президент Вучич заявил, что для Сербии очень важна каждая встреча с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным цены на газ и объёмы газовых поставок в Сербию.
RT на русском
Вучич добавил, что в кабинете главы государства «уже неделями» идет подготовка к переговорам с российским лидером.
Ульяновская правда
В последние годы Белград получал более 2 миллиардов кубометров российского газа по трубопроводу через Украину и Венгрию.
Smotrim.ru
Вучич считает, что Владимир Путин является «силой России», который возвысил страну.
News.ru

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