РИА НовостиПрезидент Вучич заявил, что для Сербии очень важна каждая встреча с ПутинымПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным цены на газ и объёмы газовых поставок в Сербию.RT на русскомВучич добавил, что в кабинете главы государства «уже неделями» идет подготовка к переговорам с российским лидером.Ульяновская правдаВ последние годы Белград получал более 2 миллиардов кубометров российского газа по трубопроводу через Украину и Венгрию.Smotrim.ruВучич считает, что Владимир Путин является «силой России», который возвысил страну.News.ruЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvSmotrim.ruПолитРоссияКомсомольская правдаОбщественная служба новостейГазета.RuRT на русскомИА Красная ВеснаТК ЗвездаРИЦ ЮграНовостной фронтЦарьградСлово и ДелоКубань 24ИзвестияПодробнее о событииВучич прокомментировал предстоящую встречу с ПутинымВзгляд.ру08:54Вучич признался, что Путин отвечает на звонки оперативнее других мировых лидеровГазета.Ru08:51Вучич рассказал, что из всех мировых лидеров ему легче всего дозвониться до ПутинаТАСС07:56Президент Сербии Вучич сообщил, что ждет ответа от Путина на звонок сутки или двое сутокLenta.ru08:16Президент Вучич заявил, что для Сербии очень важна каждая встреча с ПутинымРИА Новости08:17Вучич рассказал, что многому учится у ПутинаNews.ruвчера в 14:53Полный контакт. Президент Сербии решил попросить у Путина больше газаSmotrim.ruвчера в 13:57Показать ещёОценить221Поделиться