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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ТАСС: президент Южной Осетии принял отставку главы правительства

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева, сообщили ТАСС в пресс-службе президента и правительства. Позднее агентство сообщило, что сообщение об отставке было передано ошибочно.В источнике
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ТАСС

Правительство Южной Осетии отправлено в отставку после митинга в Цхинвале

ТАСС13:30
РБК

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

РБК08:33
Коммерсантъ

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Коммерсантъ08:23
РИА Новости

Биография Эрика Пухаева

РИА Новости09:22
Газета.Ru

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Газета.Ru08:41
RT на русском

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

RT на русском08:28
Московский Комсомолец

Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство страны

Московский Комсомолец08:22

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс14:11
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СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
Интерфакс06:38
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В Сыктывкаре начался премьерный показ второй части фильма «Шугалей»

Продолжение кинокартины ожидают 97% пользователей, такие показатели можно найти не у каждого российского фильма. https: / / www.youtube.com / embed / FUfMjijjw1U На премьере в Сыктывкаре присутствовали члены съемочной группы, работавшие над созданием сиквела, в том числе исполнитель главной роли Кирилл Полухин.
Глас Народа11:35
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.
Наша версия03:37
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