В Сыктывкаре начался премьерный показ второй части фильма «Шугалей»

Продолжение кинокартины ожидают 97% пользователей, такие показатели можно найти не у каждого российского фильма. https: / / www.youtube.com / embed / FUfMjijjw1U На премьере в Сыктывкаре присутствовали члены съемочной группы, работавшие над созданием сиквела, в том числе исполнитель главной роли Кирилл Полухин.