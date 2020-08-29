ТАСС: президент Южной Осетии принял отставку главы правительства
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева, сообщили ТАСС в пресс-службе президента и правительства. Позднее агентство сообщило, что сообщение об отставке было передано ошибочно.В источнике
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