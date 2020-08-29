Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уволил премьер-министра Эрика Пухаева. Обязанности главы правительства возложены на вице-премьера Геннадия Бекоева. Господин Пухаев заявил о сложении полномочий накануне, 28 августа.В источнике
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Врио премьер-министра Южной Осетии Геннадий Бекоев - биографическая справка
Sputnik Южная Осетия09:36