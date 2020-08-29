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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уволил премьер-министра Эрика Пухаева. Обязанности главы правительства возложены на вице-премьера Геннадия Бекоева. Господин Пухаев заявил о сложении полномочий накануне, 28 августа.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Правительство Южной Осетии отправлено в отставку после митинга в Цхинвале

ТАСС13:30
РБК

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

РБК08:33
Sputnik Южная Осетия

Врио премьер-министра Южной Осетии Геннадий Бекоев - биографическая справка

Sputnik Южная Осетия09:36
РИА Новости

Биография Эрика Пухаева

РИА Новости09:22
Газета.Ru

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Газета.Ru08:41
RT на русском

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

RT на русском08:28
Коммерсантъ

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Коммерсантъ08:23

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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Невролог Труханов оценил риски вживления микрочипов в мозг человека

Массовое вживление микрочипов в мозг человека может вызвать большие риски, так как после внедрения имплантов вероятны серьезные осложнения, считает врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов.
Экономика сегодня12:52

Всему виной — пост худрука: Джигурда предложил допросить Гармаша по делу Ефремова

Схожую с версией Джигурды информацию недавно озвучил и Александр Добровинский, рассказавший, почему в роковой вечер на месте ДТП оказалось сразу как минимум трое друзей-артистов Ефремова — они ехали устраивать революцию в театре.
Радио Комсомольская правда10:58
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Задержанных в Минске россиян несколько часов держали с мешками на головах

Один россиян, задержанных 29 июля этого года в Белоруссии по обвинению в подготовке теракта и беспорядков для дестабилизации ситуации в стране, поделился своей историей в интервью изданию WarGonzo.
Вести.Ru12:44