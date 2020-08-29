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Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности премьер-министра республики Эрика Пухаева, правительство отправлено в отставку. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера Южной Осетии. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Геннадий Бекоев.В источнике
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ТАСС

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

ТАСС08:42
Газета.Ru

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Газета.Ru08:41
RT на русском

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

RT на русском08:28
РИА Новости

Биография Эрика Пухаева

РИА Новости09:22
РБК

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

РБК08:33
Московский Комсомолец

Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство страны

Московский Комсомолец08:22
Коммерсантъ

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Коммерсантъ08:23

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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