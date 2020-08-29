У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.