Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства Эрика Пухаева, соответствующий документ опубликован на сайте президента.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

ТАСС08:42
РБК

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

РБК08:33
Коммерсантъ

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Коммерсантъ08:23
РИА Новости

Биография Эрика Пухаева

РИА Новости09:22
Газета.Ru

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Газета.Ru08:41
Московский Комсомолец

Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство страны

Московский Комсомолец08:22
RT на русском

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

RT на русском08:28

У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
14

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предостерег его от возможного вмешательства в события, происходящие сейчас в Белоруссии, сообщает Reuters.
Городовойвчера в 14:42
392

Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанин01:41
519

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
40