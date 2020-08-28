Политика
Газета.RuПрезидент Южной Осетии принял отставку премьер-министра
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку главы кабинета министров Эрика Пухаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу властей республики. Ранее сообщалось, что премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что подает в отставку по требованию жителей республики.
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Главу МВД Южной Осетии уволен после смерти подозреваемого в покушении на министра
Znak.comвчера в 13:02
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Футбол
Орлов раскритиковал Соболева за конфликт с Дзюбой
Уткин ответил Орлову, который призвал Соболева извиниться перед Дзюбой Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав.
Sport.ru вчера в 15:29
Политика
Глава МИД Чехии допустил внесение Лукашенко в санкционный список ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может попасть в санкционный список ЕС, если ситуация в республике ухудшится.
Известия вчера в 12:15
Технологии
Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store
Корпорация Apple удалила учетную запись разработчика игр Epic Games из магазина приложений App Store.
РБК 00:36
Технологии
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM вчера в 22:22
Армия и оружие
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.com вчера в 04:26
Наука
В Индии предложили лечить коронавирус витамином B12
REGNUM вчера в 02:54
Происшествия
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК вчера в 14:42
Космос
Близится к завершению создание первого ДЗЗ-спутника «Арктика-М»
Сообщается, что работы над первым спутником «Арктика-М» близятся к завершению.
3DNews вчера в 23:46
Здоровье
Врач из Уфы рассказала об опасных свойствах мёда
Медик из Уфы рассказала об опасности чрезмерного употребления мёда.
Вестник 00:25
Авто
Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля
Накануне в России начали действовать поправки в законодательстве, предусматривающие индивидуальный расчет стоимости полиса ОСАГО.
Новые автомобили вчера в 22:58
Общество
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина.
РИА Новости вчера в 17:59
Единоборства
Надеюсь, Гэтжи уберет Хабиба, — Эдди Альварес объяснил, почему болеет за Джастина в бою с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Эдди Альварес болеет за временного чемпиона Джастина Гэтжи в поединке с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru вчера в 21:07
Армия и оружие
Покоритель сложных территорий: на форуме «Армия-2020» представили новый снегоболотоход
Уникальный автомобиль – снегоболотоход нового поколения – создали в Военно-промышленной компании.
ТК Звезда вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor вчера в 12:51
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) и платить пенсии напрямую из бюджета.
Русская Планета 27 августа в 19:05
Игры
На открытии выставки Gamescom 2020 презентовали более 30 новых игр
Всего на церемонии открытия выставки Gamescom 2020 показали более трех десятков игр, среди которых оказались Quantum Error, DIRT 5 и Call of Duty: Black Ops Cold War.
iReactor вчера в 04:31
Общество
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
РБК вчера в 11:24
Футбол
РФС отменил удаление футболиста «Динамо» в матче с «Зенитом»
В матче с «Зенитом» Скопинцев был удален за игру прямой ногой в голеностоп игрока петербуржцев.
РБК спорт вчера в 11:17
Армия и оружие
Началась поставка комплексов «Пэтриот» в Румынию
В июле 2017 года Минобороны США одобрило продажу Румынии семи модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" конфигурации "3+".
Mil.Press Военное 27 августа в 05:49
Политика
Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»
По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегодня вчера в 08:41
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие рак болезни
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать рак.
Lenta.ru 00:10
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости вчера в 09:19
Происшествия
Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.
РБК вчера в 15:35
Здоровье
В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком
Мальчик был в критическом истощённом состоянии. Накануне эксперты посетили детский дом и нашли в нем системные нарушения.
Evo-rus.com вчера в 07:53
Общество
Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России
Певица Анастасия Приходько пожаловалась в эфире "4 канала" на травлю на Украине из-за своего участия в Евровидении от России.
РИА Новости вчера в 23:08
Политика
WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа
Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт.
ТАСС 00:11
Футбол
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
В шведском городе Мальме начались беспорядки после того, как антиисламские активисты сожгли Коран. Об этом сообщает телеканал STV.
Lenta.ru вчера в 18:18