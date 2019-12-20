Происшествия

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Президент федерации футбола Мордовии погиб в ДТП.
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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Без шансов: опубликовано фото с места гибели президента федерации футбола Мордовии

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Президент федерации футбола Мордовии Яшков погиб в ДТП

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Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

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Появились фото аварии, унесшей жизнь президента Федерации футбола Мордовии

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Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

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Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии

Известия Мордовии03:33
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Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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Нефть торгуется по цене $66 за баррель

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Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
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