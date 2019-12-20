Происшествия
ГТРК МордовияПрезидент федерации футбола Мордовии погиб
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Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии
Известия Мордовии03:33
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси.
Космос
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Общество
Мать не узнала похудевшую на 96 кг дочь и прошла мимо нее на улице
Женщина просто прошла мимо дочери. К слову, сброшенные килограммы подарили Элизабет уверенность в себе.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Политика
Путин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Культура
Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате
В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Энергетика
Нефть торгуется по цене $66 за баррель
Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
Общество
Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год
Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Технологии
Puma представила специальные кроссовки для геймеров
Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Авто
BMW рассказала об особенностях электрического кроссовера BMW iX3
Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит увеличенный запас хода 440 километров без подзарядки.
Кино
Сериал «Ведьмак» вышел на Netflix
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Происшествия
В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».