Происшествия

ФедералПрессФедералПрессПрезидент федерации футбола Мордовии погиб в аварии

ДТП унесло жизнь футбольного чиновника из Мордовии Александра Яшкова. Авария произошла накануне поздно вечером. Президент федерации футбола ехали из Москвы.
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

ТАСС02:39

Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

Sportbox.RU02:28

Без шансов: опубликовано фото с места гибели президента федерации футбола Мордовии

Info-RM04:26

Президент федерации футбола Мордовии Яшков погиб в ДТП

Чемпионат03:16

Появились фото аварии, унесшей жизнь президента Федерации футбола Мордовии

МордовМедиа04:43

Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии

Известия Мордовии03:33

Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

Матч ТВ02:28
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Космос

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Ведомости 11:13
Космос

Гигантские облака из углеродного газа окружают молодые галактики ALMA

Проанализировав все сведения, астрофизики считают: чтобы делать какие-либо еще заявления, необходимы дальнейшие наблюдения за облаками углеродного газа.
Экология Регионов 17 декабря в 06:18
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Экономика

Рынок США снова нацелен на рекорды

Американские фондовые индексы в очередной раз достигли новых внутридневных рекордов, при этом сегодня на биржевых площадках имеет место т.н. "четверной колдовской день" (quadruple-witching), когда истекает целый ряд контрактов из разряда деривативов, поэтому до конца сессии допускается повышенная волатильность.
Finam.Ru 12:32
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС 07:40
Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Интерфакс 10:36
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Хоккей

Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни.
Чемпионат 10:51
Спорт

Россия будет судиться: набсовет РУСАДА не согласился с санкциями WADA

В четверг, 19 декабря, наблюдательный совет РУСАДА не согласился с решением исполкома WADA о лишении Российского антидопингового агентства статуса соответствия, и как следствие, о беспрецедентных санкциях в отношении России и наших спортсменов.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Политика

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
РИА Новости 11:14
Музыка

Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

В этом году на новогоднем "Голубом огоньке" вместо Аллы Пугачёвой выступит София Ротару. Об этом сообщил журнал "Собеседник".
Piter.tv 01:39
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:08
Авто

Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу

Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Автоновости дня 04:40
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру

Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.
Ведомости 17 декабря в 15:57
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Salt Mag 09:52
Интернет

В сеть утекли личные данные 267 млн пользователей Facebook

Доступ к базе закрыли лишь 19 декабря. Всего в списке содержались данные 267 млн 140 тыс. 436 пользователей социально сети Facebook.
Городовой 11:14
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Lenta.ru 12:00
Общество

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
Российская газета 08:38
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла в пятницу на трассе в Оренбургской области, в результате погибли четыре человека, еще пять пострадали.
ТАСС 10:31
Происшествия

Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:43
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