Происшествия
ФедералПрессПрезидент федерации футбола Мордовии погиб в аварии
ДТП унесло жизнь футбольного чиновника из Мордовии Александра Яшкова. Авария произошла накануне поздно вечером. Президент федерации футбола ехали из Москвы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии
Известия Мордовии03:33
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Космос
Гигантские облака из углеродного газа окружают молодые галактики ALMA
Проанализировав все сведения, астрофизики считают: чтобы делать какие-либо еще заявления, необходимы дальнейшие наблюдения за облаками углеродного газа.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Экономика
Рынок США снова нацелен на рекорды
Американские фондовые индексы в очередной раз достигли новых внутридневных рекордов, при этом сегодня на биржевых площадках имеет место т.н. "четверной колдовской день" (quadruple-witching), когда истекает целый ряд контрактов из разряда деривативов, поэтому до конца сессии допускается повышенная волатильность.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Хоккей
Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни.
Спорт
Россия будет судиться: набсовет РУСАДА не согласился с санкциями WADA
В четверг, 19 декабря, наблюдательный совет РУСАДА не согласился с решением исполкома WADA о лишении Российского антидопингового агентства статуса соответствия, и как следствие, о беспрецедентных санкциях в отношении России и наших спортсменов.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Музыка
Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
В этом году на новогоднем "Голубом огоньке" вместо Аллы Пугачёвой выступит София Ротару. Об этом сообщил журнал "Собеседник".
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Экономика
Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру
Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Интернет
В сеть утекли личные данные 267 млн пользователей Facebook
Доступ к базе закрыли лишь 19 декабря. Всего в списке содержались данные 267 млн 140 тыс. 436 пользователей социально сети Facebook.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Общество
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
Происшествия
В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека
Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла в пятницу на трассе в Оренбургской области, в результате погибли четыре человека, еще пять пострадали.
Происшествия
Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.