Футбол
Спорт-ЭкспрессПрезидент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду. 31-летний форвард не выступал за сборную Франции с 2015 года после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.
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Бензема ответил главе ФФФ, сказавшему, что форвард больше не сыграет за сборную
Чемпионатвчера в 12:14
Президент федерации футбола: «Приключения Бензема со сборной Франции окончены»
Bobsoccerвчера в 10:22
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