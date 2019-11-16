Футбол
Спорт-ЭкспрессПрезидент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду. 31-летний форвард не выступал за сборную Франции с 2015 года после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.
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Бензема ответил главе ФФФ, сказавшему, что форвард больше не сыграет за сборную
Чемпионатвчера в 12:14
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Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Футбол
Енисей — Томь 3:0
Политика
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Авто
УАЗ напомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны
Впоследствии получившуюся грузовую платформу дополнили парой 4-местных лавок, а также силовым передним бампером, системой отопления и перегородкой кабины с раздвижным окном от «санитарки» УАЗ-3962.
Единоборства
Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
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Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
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В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
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