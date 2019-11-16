Футбол
Спорт-ЭкспрессПрезидент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду. 31-летний форвард не выступал за сборную Франции с 2015 года после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.
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Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Футбол
Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Экономика
Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Компания Volkswagen презентовала новый компактный и мощный электромотор, способный на отдачу в 204 л.с. и при этом помещающийся в спортивной сумке.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
Транспорт
В России предложили поднять цены на шипованные шины
Футбол
Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным
Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Политика
На Украине министр признался в употреблении запрещенных веществ
Непонятно, что сподвигло министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины признаться в употреблении наркотиков.
Футбол
Черчесов ответил о новом контракте со сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Общество
Соавторы закона о бытовом насилии заявили об угрозах
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы.
Политика
Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру
Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.
Энергетика
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Футбол
Станислав Черчесов: «Счет 1:4, конечно, не красит нас»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче против Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.
Общество