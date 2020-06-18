Политика

Ruposters.ruRuposters.ruПрезидент киевского ФК «Динамо» призвал остановить войну с Россией

Украинский предприниматель, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что войну с Россией необходимо остановить. В интервью YouTube-каналу TaToTake он назвал себя человеком без политических взглядов.
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Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией

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Президент киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией

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«Там все брешут»: президент киевского «Динамо» Суркис объяснил, почему не пошел в политику за братом

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Президент киевского «Динамо»: «Мы воюем против России»

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На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
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Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
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В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
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Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Экономика

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Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
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Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
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Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
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Завтра 19 июня "Ростов" должен был провести игру в "Сочи" в рамках 23-го тура российского первенства.
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В Минздраве Украины призвали носить маски

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Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
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Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
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Игорь Михайлович Суркис
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель и общественный деятель, президент футбольного клуба «Динамо» Киев.
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