с чего всё началось

Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова. Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Общество Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp.

Политика Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.

Политика Трампа разозлила высылка Обамой российских дипломатов в 2016 году Узнав о решении президента США Барака Обамы в 2016 году выслать российских дипломатов, нынешний американский лидер Дональд Трамп очень разозлился.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Армия и оружие Пентагон прячет жертвы иранской ракетной атаки Ведущая кувейтская газета «Аль-Кабас» со ссылкой на информированные источники написала, что 16 американских военных были переправлены в военный госпиталь США в Кувейте в условиях повышенной секретности.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.