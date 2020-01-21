Политика
Би-портПрезидент назначил новых министров в Правительстве
Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова. Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
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с чего всё началось
Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.RT на русском13:18
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