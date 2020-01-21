Политика

Би-портБи-портПрезидент назначил новых министров в Правительстве

Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова. Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
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с чего всё началось
Министром здравоохранения назначен
 Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.
RT на русском13:18

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Новый союз труда и здоровья

Коммерсантъ16:47

Объявлен новый состав правительства России

RT на русском13:18

Владимир Путин подписал указы о назначении министров в новом составе правительства. Читайте весь список на «Фонтанке»

Фонтанка.Ру12:37

Президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы13:01

Стал известен новый состав правительства России

Росбалт12:46

Мишустин объявил о новых назначениях в правительстве

News.ru12:37

Восемь новых министров будут руководить ведомствами впервые

Известия13:10
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Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Lenta.ru 20:36
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Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем

Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Общество

Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача

Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp.
Lenta.ru 19:28
Происшествия

Сахалинских рыбаков унесло на льдинах в заливе Мордвинова

Сегодня, 22 января, в заливе Мордвинова Корсаковского района оторвало припай. Сейчас на льдинах находятся более 30 человек.
АСТВ 20:45
Футбол

«Челси» в большинстве не смог победить «Арсенал»

Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Sport24.ru 17:11
Политика

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Накануне.Ru 04:35
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro 19:02
Здоровье

Медики назвали главные правила для поддержания здоровья кишечника

Лучше всего разделить пищу на 4–5 приемов, ведь частое питание небольшими порциями более полезно для здоровья кишечника.
Московский Комсомолец 06:36
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Политика

Трампа разозлила высылка Обамой российских дипломатов в 2016 году

Узнав о решении президента США Барака Обамы в 2016 году выслать российских дипломатов, нынешний американский лидер Дональд Трамп очень разозлился.
Известия 19:14
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» благодаря голу Агуэро

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» с минимальным преимуществом обыграл в гостях «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) — 1:0.
RT на русском 16:23
Общество

В США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США.
Телеканал RTVI 15:30
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета 19:58
Армия и оружие

Пентагон прячет жертвы иранской ракетной атаки

Ведущая кувейтская газета «Аль-Кабас» со ссылкой на информированные источники написала, что 16 американских военных были переправлены в военный госпиталь США в Кувейте в условиях повышенной секретности.
Мир новостей вчера в 05:45
Общество

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Российская газета 19:11
Политика

Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») планирует в 2020 году поставить США шесть ракетных двигателей РД-180.
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Культура

На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»

Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Комсомольская правда 19 января в 23:21
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии 20:29
Авто

Каждый пятый житель Краснодара боится за свою жизнь при продаже машины

Кубань 24 13:42
Наука

В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»

Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
Новый День 17:50
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 19 января в 12:33
Культура

Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция

Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
Московский Комсомолец 20:45
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Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Известная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца, об этом она рассказала в сториз в "Инстаграме".
Life.ru вчера в 14:43
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ru вчера в 22:17
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