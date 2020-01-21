Политика

Би-портБи-портПрезидент назначил новых министров в Правительстве

Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова. Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
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Объявлен новый состав правительства России

RT на русском13:18

Владимир Путин подписал указы о назначении министров в новом составе правительства. Читайте весь список на «Фонтанке»

Фонтанка.Ру12:37

Президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы13:01

Стал известен новый состав правительства России

Росбалт12:46

Мишустин объявил о новых назначениях в правительстве

News.ru12:37

Восемь новых министров будут руководить ведомствами впервые

Известия13:10

Социальный блок правительства почти полностью обновлён. Отставники саботировали заботу о семье

Царьград12:18
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Культура

Актера Виктора Ракова госпитализировали

В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:00
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Политика

Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
РБК 16:19
Политика

Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Общественная служба новостей 12:00
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru 08:36
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Авто

Plan S: к 2025 году KIA создаст 11 новых электромобилей

Picsnews.net вчера в 06:28
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Московский Комсомолец 14:14
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
iReactor 06:27
Общество

Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:25
Общество

Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
ТАСС 07:41
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 11:07
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу Грин был застрелен вечером 20 января в Донецке.
Lenta.ru вчера в 22:17
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Общество

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Коммерсантъ 16:47
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Общество

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Российская газета 19:11
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Футбол

Севилья — Леванте 3:1

Футболисты «Севильи» в матче 1/16 финала Кубка Испании дома переиграли «Леванте».
ProstoProSport 16:52
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Общество

Госдума обсудит расширение использования материнского капитала

Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит законопроект об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости вчера в 05:32
Армия и оружие

Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии

Военное дело 19 января в 15:06
Политика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК 18:50
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс 13:56
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