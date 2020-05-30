В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

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Общество Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.

Экономика ЦБ перенес продажу «Азиатско-Тихоокеанского банка» Банк России принял решение перенести продажу санированного «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) на 2021-2022 годы, говорится в сообщении регулятора.

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