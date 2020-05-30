Политика

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruПрезидент объявил 24 июня выходным днём

В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
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Путин объявил 24 июня выходным днем

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Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

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Известия29 мая в 18:29

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс29 мая в 13:31
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Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

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Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Москве и России вырос

В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

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Общество

Губернатор Дмитрий Азаров прибыл в Сызрань

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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Общество

В Тульской области за сутки выявили 113 носителей коронавируса

113 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе.
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Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

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Гаджеты

Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
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Шоу-бизнес

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

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Общество

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса

Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
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В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном

Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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НХЛ поддержала протестующих против расизма в США

НХЛ поддержала тех, кто борется за расово справедливое общество, а также выступила против поддерживающих расизм, ненависть, насилие и фанатизм.
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Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

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За сутки в России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в РФ выявили еще 9268 заболевших коронавирусом, сейчас общее число случаев инфицирования составляет 405 843.
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283 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
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В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Уже известно, что автомобили получат новую мультимедийную систему с поддержкой Яндекс.Авто.
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