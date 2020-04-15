Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент объявил благодарность губернатору Подмосковья

Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
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Вести.Ru16:22

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
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Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
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В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
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Наука

Ученые: переносчиками коронавируса могли быть бродячие собаки

Канадские ученые даже разработали сценарий появления болезни. Собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей.
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«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне

"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета 09:05
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Трамп сообщил о прохождении США пика заражения коронавирусом

В США пройден пик заражения новым коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
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Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в РФ за минувшие сутки увеличилось на 3 388 человек, случаи зарегистрированы в 65 регионах.
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Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, около трети носителей коронавируса в России могут даже не знать о том, что болеют, потому что у них нет ни температуры, ни кашля, ни каких-либо других симптомов.
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Аллерголог: Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

Если распространение COVID-19 не будет остановлено к июню, то тополиный пух будет катализатором увеличения заражений.
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Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
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64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

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Армия и оружие

РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском 17:59
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
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Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
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Как отмечали Пасху на Руси: Делаем добрые дела и готовим куличи

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Общество

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
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Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявлено 23 новых случая заболеванияCOVID-19.
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Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
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Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами

Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
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Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2

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Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
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Лишь у 15 зараженных мигрантов из хостела в Ленобласти есть симптомы

По словам чиновника, мобильный палаточный госпиталь был установлен на территории хостела не случайно.
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В Даркнете обнаружили продажу российских аккаунтов Zoom

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили в Даркнете объявления о продаже более четырёх тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
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В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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