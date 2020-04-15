Политика
Газета.RuПрезидент объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
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Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Юморист Александр Гудков готовится к свадьбе
Популярный телеведущий Александр Гудков готовится к свадьбе. Он уже сделал предложение своему любимому человеку.
News.ru 07:53
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
Известия 17:03
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Наука
Ученые: переносчиками коронавируса могли быть бродячие собаки
Канадские ученые даже разработали сценарий появления болезни. Собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей.
Московский Комсомолец 08:28
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета 09:05
Политика
Трамп сообщил о прохождении США пика заражения коронавирусом
В США пройден пик заражения новым коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
РЕН ТВ 17:54
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в РФ за минувшие сутки увеличилось на 3 388 человек, случаи зарегистрированы в 65 регионах.
Политическая Экспертиза 04:47
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом
Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, около трети носителей коронавируса в России могут даже не знать о том, что болеют, потому что у них нет ни температуры, ни кашля, ни каких-либо других симптомов.
Newsler.ru 05:25
Здоровье
Аллерголог: Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса
Если распространение COVID-19 не будет остановлено к июню, то тополиный пух будет катализатором увеличения заражений.
Вечерняя Москва 11:40
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Здоровье
64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома
64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
Армия и оружие
РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском 17:59
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Общество
Как отмечали Пасху на Руси: Делаем добрые дела и готовим куличи
КП - Екатеринбург 12:00
Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Здоровье
Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выявлено 23 новых случая заболеванияCOVID-19.
AmurMedia.ru 03:40
Кино
Режиссёр Сэм Рэйми подтвердил, что снимет сиквел «Доктора Стрэнджа»
Американский режиссёр Сэм Рэйми, подаривший киновселенной трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайером в главной роли, снимет вторую часть о приключениях Верховного мага Земли и главного защитника планеты от магических и мистических угроз Доктора Стрэнджа.
Life.ru 15:48
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
Музыка
Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами
Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей 03:54
Происшествия
Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2
Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РАПСИ 09:24
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Лишь у 15 зараженных мигрантов из хостела в Ленобласти есть симптомы
По словам чиновника, мобильный палаточный госпиталь был установлен на территории хостела не случайно.
REGNUM 06:47
Авто
Volvo ограничила скорость новых автомобилей
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
Автоновости дня 08:45
Технологии
В Даркнете обнаружили продажу российских аккаунтов Zoom
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили в Даркнете объявления о продаже более четырёх тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Life.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31