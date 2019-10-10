Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.

Футбол Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020 Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.

Здоровье Руководство раскрыло зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Автоспорт Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.

Авто Новый пикап Great Wall Pao может появиться в России Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.

Происшествия Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.

Происшествия В Лондоне умер бывший владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов Экс-владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер в Лондоне в возрасте 60 лет, пишет «Коммерсантъ».

Политика Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель На должность президента Кубы парламент республики назначил Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский выступил против автономии Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский выступает против предоставления автономии неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области.

Армия и оружие Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии "Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Общество На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Экономика Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Наука В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Политика В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ В Ашхабаде 11 октября состоится очередной Саммит глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.