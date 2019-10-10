Футбол
Rambler News ServiceПутин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспрессвчера в 15:41
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
Спонсорский колхоз: в России может быть создан единый спонсорский фонд для профессионального футбола
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:09
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Здоровье
«НТВ». У студентки отказали ноги из-за неизвестной болезни
Потом начались судороги, тремор, постепенно отказали ноги, Катя потеряла способность говорить.
Ulpressa 02:19
Происшествия
Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Вести.Ru вчера в 17:10
Политика
Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Политика
Михаил Пиотровский переназначен директором Эрмитажа до 2022 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Михаила Пиотровского от занимаемой должности и назначении его директором Эрмитажа до 2022 года.
Фонтанка.Ру 03:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Общество
Контрразведчика засекли с включенным телефоном
Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.
РБК 04:03
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал вчера в 01:23
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Кино
Новая лента с участием Уилла Смита получила очень низкий рейтинг
На сайте КиноПоиск говорится, что рейтинг киноленты составляет 5.109. Исполнителем главной роли стал Уилл Смит.
SM News 09 октября в 20:32
Наука
Ученые доказали наличие социального неравенства в домохозяйствах бронзового века
Исследователи приходят к выводу, что социальное неравенство уже было частью структуры домохозяйств в то время.
ГЛАС.RU вчера в 14:48
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Полиция проводит обыски после массовой драки в центре Петербурга
Сотрудники петербургской полиции и Росгвардии проводят 20 обысков в рамках расследования дела о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на Апраксином дворе.
Piter.tv 04:14
Шоу-бизнес
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Политика
Токаев предложил подумать над введением в СНГ единой визы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на территории стран СНГ единого визового режима наподобие «шенгена».
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 00:15
Политика
Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
REGNUM вчера в 19:14
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 09 октября в 16:31
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 09 октября в 01:18
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09