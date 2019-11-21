Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Новые ветки метрополитена свяжут Москву с Подмосковьем.
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Владимир Путин примет участие в открытии движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров

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