Транспорт
Российская газетаПрезидент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Новые ветки метрополитена свяжут Москву с Подмосковьем.
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Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
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МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
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Пилоты, совершившие аварийную посадку самолета Airbus А321 на поле в Жуковском, в четверг получат звезды Героев России в Кремле.
Российская газета 04:19
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Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
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Армия и оружие
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Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru вчера в 16:10
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Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 21:22
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В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
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В Тюменской области готовятся к реализации инвестпроекты на 26 млрд
Власти Тюменской области представили планируемые к реализации и перспективные инвестиционные проекты.
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