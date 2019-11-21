Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаНачал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Московские центральные диаметры запустят в четверг

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Москва 24вчера в 07:29

Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам

РИА Новостивчера в 07:03
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Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
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В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Городские новости. Красноярск вчера в 04:16
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
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Похудевший на 100 кг Александр Семчев жалуется на здоровье

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Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров

Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих в сети Instagram, возглавила Ксения Собчак.
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Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Известия 19 ноября в 09:35
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили на лекции

На лекции в берлинской больнице Charlottenburg Palace Park Clinic неизвестный ударил ножом 59-летнего Фрица фон Вайцзеккера, сына экс-президента Германии.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:34
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
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Путин открестился от сланцевой нефти

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.
Lenta.ru 00:43
Происшествия

Кардиолог умер из-за врачебной ошибки в своей же больнице на Урале

Взгляд.ру 01:51
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК вчера в 03:56
Космос

Boeing выступила с возражениями по оценке NASA стоимости полёта на космическом корабле CST-100 Starliner

Как известно, Boeing и SpaceX стали победителями тендера NASA в сентябре 2014 года, получив контракты на сумму $4,3 млрд и $2,5 млрд соответственно, на запуск и эксплуатацию космических кораблей CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon для выполнения шести полётов на МКС и обратно.
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В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

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Телеканал 360° 19 ноября в 16:14
Здоровье

Ученые впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза

Специалисты медицинского факультета Университета Мэриленда смогли погрузить в анабиоз пациента, а затем вывести его из этого состояния.
Российская газета 01:55
Фигурное катание

Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Спорт-Экспресс вчера в 13:48
Политика

Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Известия 02:02
Общество

Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией

Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравией, а также о подарках, полученных от иностранных государств.
Дождь 01:47
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Новый патч для RDR 2 убрал зависимость фигуры главного героя от FPS

Патч 1.14 для ПК-версии Red Dead Redemption 2 устранил баг, из-за которого главный герой быстрее терял вес при высоком FPS.
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Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Армия и оружие

Атомная подлодка «Кузбасс» провела торпедную атаку на Камчатке

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Газета Кемерова 01:04
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Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков

Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
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Sport24.ru вчера в 06:36
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Общество

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 19 ноября в 04:10
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
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