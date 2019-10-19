Происшествия
Актуальные НовостиНазвана предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Названа неокончательная причина прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Курагинском районе Красноярского края. Как рассказал представитель экстренных служб региона, к разрушению сооружения мог привести износ.
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Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Газета.Ru 07:14
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РБК 07:33
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Футбол
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.
Soccer.ru 04:30
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Футбол
Руководство «Милана» хочет пригласить Гвардиолу
Владельцы «Милана» хотят, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает El Mundo Deportivo.
Чемпионат 04:13
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 07:35
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Кино
Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Мойка78 17 октября в 17:44
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Технологии
6 портов USB, V-образный вырез и встроенная камера: опубликовано живое фото PlayStation 5
Чуть подробнее рассмотреть PlayStation 5 позволяет видеоролик, ну а сама консоль, напомним, выйдет только через год.
iXBT.com 00:45
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Армия и оружие
Разбитая техника, бутылки и игральные карты: как выглядит на брошенная база США в Манбидже
В сопровождении «Тигра» российской военной полиции журналисты, в числе которых и съемочная группа «Звезды», подъехали к бывшей американской базе под Умм-Миалем в нескольких километрах от города Манбидж.
ТК Звезда вчера в 22:00
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС 17 октября в 15:06
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Экономика
Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита
Окончательное решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов пока не принято.
Комсомольская правда 06:49
Игры
Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One
Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Cyber.sports.ru 06:37
Армия и оружие
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
Минобороны поменяло программу подготовки офицеров морской пехоты, сообщили «Известиям» в военном ведомстве.
Известия вчера в 17:01
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12