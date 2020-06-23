Общество
REGNUMПутин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин. Согласно указу, семьи с детьми возрастом от рождения и до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка.
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Последние новости на утро 24 июня 2020: Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 16 лет
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