Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин. Согласно указу, семьи с детьми возрастом от рождения и до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка.

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.

Политика Онищенко назвал самое безопасное место на планете во время пандемии Депутат и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что самым безопасным местом на планете во время пандемии COVID-19 является Красная площадь в Москве. 2

Здоровье Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19 Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.

Футбол Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".

Экономика В Пермском крае дольщики 36 проблемных объектов получат поддержку Всего в список попали 36 проблемных объектов в Прикамье, права 2724 дольщиков будут восстановлены.

Кино Самый популярный турецкий сериал сделал финал Напомним, что Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.

Здоровье Омское здравоохранение выдохлось Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ. 20

Шоу-бизнес Адвокат Ефремова: «отмазать» актера маловероятно Михаил Ефремов уже смирился с тем, что он сядет в тюрьму, поскольку другого выхода из ситуации он не видит.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.

Политика Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400 Турция имеет право на новое соглашение по дополнительной поставке С-400, если коллеги изъявят желание, то договор будет заключен, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. 2

Авто Segway сворачивает производство электроскутеров Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.

Политика «Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020 Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.