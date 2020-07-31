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Российская газета
Российская газета

Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБК11:26
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАСС08:35
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известия07:58
Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъ08:25
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правда08:06
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ru08:31
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости07:56
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Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Вести.Ru11:27
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости09:31
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ФСБ ужесточила контроль за границей с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс12:13
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МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Как заявили на Смоленской площади, "поставленное в Польше на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано "с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики".
ТАСС09:25
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК07:56
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