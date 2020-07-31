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Российская газета
Российская газета

Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35
Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правдавчера в 08:06
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ruвчера в 08:46
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ruвчера в 09:46
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По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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