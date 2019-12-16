Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
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