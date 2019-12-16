Политика
Вести.RuПрезидент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
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Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+
Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Шоу-бизнес
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку
43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Общество
Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Закон вступит в силу 1 февраля.
Технологии
Объявлены самые популярные приложения в мире и в России
Эксперты назвали самые скачиваемые приложения в России и в мире.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Франции в России Сильви Берманн.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Армия и оружие
Защитники ЛНР за год сбили более 50 украинских беспилотников
По данным УНМ ЛНР, «только за 2019 год Народной милицией ЛНР уничтожено свыше 50 украинских ударных и разведывательных БПЛА, что демонстрирует эффективность разработанных в Республике средств РЭБ», сообщает ЛИЦ.
Музыка
Билан отказался от участия в концерте «Евровидения» из-за Лазарева
Общество
Медведев подписал перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Появятся два варианта перерегистрации – добровольная и обязательная. Медведев подписал перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Эксперты проанализировали рынок и назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля.
Футбол
Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»
Происшествия
Начались задержания протестующих в палаточном лагере под Казанью
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Происшествия
Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения
Ребенок обратился в лечебное учреждение с диагнозом "Синусит". В больнице у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит.