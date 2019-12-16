Политика
Газета.RuПутин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Запрет может быть установлен со дня увольнения сотрудника.
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Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Армия и оружие
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
Политика
В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине
"Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", - подчеркнули дипломаты, добавив, что Наблюдательная миссии по правам человека на Украине должна заниматься только происходящим на Украине и попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в данный доклад является "неправомерной".
Происшествия
Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников
Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.
Кино
Супергерой из СССР: вышел трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.
Общество
Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»
Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Финансы
Индексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
Общество
Установлена причина смерти основателя «Белых касок»
Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес
Общество
«Яндекс. Дзен» и Ura.news внесли в реестр распространителей информации
Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации сервисы "Яндекс.Дзен" и информационное агентство Ura.news, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Экономика
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала
Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Музыка
Эмин и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип в Москве
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Общество
В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе
Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
Гаджеты
Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции
Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
Футбол
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром
Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Общество
Противников строительства МСЗ под Казанью задержал ОМОН
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.