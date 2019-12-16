Политика

Газета.RuГазета.RuПутин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Запрет может быть установлен со дня увольнения сотрудника.
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Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Газета.Ru10:56

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

RT на русском07:33

Путин подписал закон о запрете на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Коммерсантъ07:37

Путин подписал закон о временном запрете на выезд для экс-сотрудников ФСБ

РБК08:01

Путин подписал закон о временном ограничении на выезд экс-сотрудников ФСБ

Известия07:32

Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

РИА Новости07:16

Путин подписал закон о временном запрете на выезд из России для экс-сотрудников ФСБ

ТАСС06:53
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Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

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Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые

Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
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"Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", - подчеркнули дипломаты, добавив, что Наблюдательная миссии по правам человека на Украине должна заниматься только происходящим на Украине и попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в данный доклад является "неправомерной".
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В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.
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Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»

Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
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Финансы

Индексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая

Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
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Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
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Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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Эмин и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип в Москве

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В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
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Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
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В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
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Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции

Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
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Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
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Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством

Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
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Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

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Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
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