Коронавирус

NewInformNewInformПутин предложил отсрочить оплату налогов бизнесменам

Обращение касается мер, которые примут российские власти в связи с пандемией коронавируса. Глава РФ предложил владельцам малого и среднего бизнеса на время COVID-19 отсрочить выплаты налогов, за исключением НДС. Также будет предусмотрено уменьшение размера оплаты страховки в два раза — с 30 до 15%.
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

Спасти бизнес: как российские предприниматели переживут карантин

ТК Звезда02:42

Отсрочка по налогам для бизнеса может обойтись России в 400 млрд рублей

News.ruвчера в 09:41

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известия25 марта в 09:57

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

ТАСС25 марта в 16:13

В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

RT на русском25 марта в 11:29

И бизнес вылечат

Российская газетавчера в 02:08

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новости25 марта в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы

ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.
BFM.ru вчера в 10:50
Политика

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
RT на русском 05:21
Происшествия

В Саратове оцеплено здание у правительства области

На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
КП - Саратов 03:43
Здоровье

Более 3300 жителей Прикамья находятся на карантине по коронавирусу

В Прикамье по состоянию на 27 марта 47 человек с симптомами ОРВИ находятся в стационарах инфекционных отделениях под наблюдением врачей.
Рифей-Пермь 02:49
Армия и оружие

Американские СМИ восхитились российским истребителем МиГ-35

Американское издание The National Interest посвятило обширный материал современному российскому истребителю четвертого поколения МиГ-35, который можно отнести к категории 4++.
Военное дело 04:30
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Forbes 02:49
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Здоровье

Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце

Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.
Prim.News 04:41
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство

Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство Певицу не хотят возвращать в родную страну.
Экспресс газета 04:25
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Политика

В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Кавказ Пост вчера в 05:55
Политика

Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, не одобряют — 47%

На вопрос, одобряют ли респонденты внесение в Конституцию поправки, которая позволяет обнулить сроки, 23% ответили «определённо да», ещё 25% — «скорее да».
Все новости (Нижний Тагил) 04:27
Политика

Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
РИА Новости 04:42
Здоровье

Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса

Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб, — рассказал Виталий Миронов РЕН ТВ.
News.ru 01:16
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:59
Энергетика

Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть

Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
Rambler News Service 04:04
Происшествия

Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом

Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Блокнот Волгоград 04:14
Политика

Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции

"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
REGNUM 04:53
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное