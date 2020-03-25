Обращение касается мер, которые примут российские власти в связи с пандемией коронавируса. Глава РФ предложил владельцам малого и среднего бизнеса на время COVID-19 отсрочить выплаты налогов, за исключением НДС. Также будет предусмотрено уменьшение размера оплаты страховки в два раза — с 30 до 15%.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Силовики защищаются от коронавируса Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.

Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.

Происшествия В Саратове оцеплено здание у правительства области На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.

Здоровье Более 3300 жителей Прикамья находятся на карантине по коронавирусу В Прикамье по состоянию на 27 марта 47 человек с симптомами ОРВИ находятся в стационарах инфекционных отделениях под наблюдением врачей.

Армия и оружие Американские СМИ восхитились российским истребителем МиГ-35 Американское издание The National Interest посвятило обширный материал современному российскому истребителю четвертого поколения МиГ-35, который можно отнести к категории 4++.

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Здоровье Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.

Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.

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Политика В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.

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Энергетика Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.