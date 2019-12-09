Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНовая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

Инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
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с чего всё началось

Построенная за месяц инфекционная больница в ТиНАО начала принимать пациентов

Инфекционная больница в ТиНАО в поселении Вороновском приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00

Подробнее о событии

Построенная по поручению Собянина за месяц больница начала принимать пациентов

Агентство Москва01:50

Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом

РБК01:47

Новая инфекционная клиника построена в беспрецедентно сжатые сроки

ТроицкИнформ.Москва17 апреля в 17:09

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости00:40

Построенная за месяц больница в ТиНАО начала принимать пациентов

Москва 2400:26

Построенная за месяц инфекционная больница в ТиНАО начала принимать пациентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00

Первые пациенты с коронавирусом поступили в инфекционный центр в новой Москве

Интерфакс02:19
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Комментарии

Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2K
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $24

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.
Коммерсантъ 02:49
Политика

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:53
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии

Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
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Политика

Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского.
РБК 00:52
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Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости вчера в 09:14
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Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Наука

Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
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Армия и оружие

Ракета «Нудоль» смогла достичь гиперзвуковой скорости

Источники агентства отмечают, что тестирование ракеты осуществлялось на космодроме «Плесецк», расположенном в Республике Коми.
ГЛАС.RU вчера в 06:55
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Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
122
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

Заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко считает, что эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета.
Моя Москва.онлайн 01:48
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Игры

Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now

Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
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Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Общество

Во Владимирской области выявлено ещё 34 случая заражения коронавирусом

Владимир, 20 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Во Владимирской области 20 апреля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:59
338
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
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Общество

Доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о том, что зимой уже переболел коронавирусом и имеет в своем организме антитела к инфекции.
МедиаПоток 01:45
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Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит квадратный планшет в салоне

Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением седана C-Class в кузове W206.
Автоновости дня вчера в 01:31
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
46
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
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Общество

Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

Московский Комсомолец вчера в 10:21
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Общество

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
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Экономика

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4–4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2–3%.
РБК вчера в 17:37
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Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Общество

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
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