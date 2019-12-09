Инфекционная больница в ТиНАО в поселении Вороновском приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

с чего всё началось

Инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

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