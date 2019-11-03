Культура

The Moscow PostThe Moscow PostПрезидент поздравил Градского с юбилеем

Поздравление певцу, композитору Александру Градскому опубликовано на сайте Кремля, сообщает корреспондент The Moscow Post. Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
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«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится
 в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
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Советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ. Народный артист Российской Федерации. Народный артист Приднестровской Молдавской Республики. Руководитель театра «Градский Холл».
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