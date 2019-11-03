с чего всё началось

Поздравление певцу, композитору Александру Градскому опубликовано на сайте Кремля, сообщает корреспондент The Moscow Post. Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.

Политика Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.

Фигурное катание Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Общество Названы ухудшающие настроение продукты Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Гаджеты Глобальные поставки твердотельных накопителей резко возросли Что касается поставщиков, то наибольшего успеха во втором квартале 2019 года сумела добиться компания Kingston, нарастившая поставки SSD-накопителей в отчётном периоде на 23,3 %. Резкий скачок помог Kingston впервые за три года занять лидирующую позицию среди всех поставщиков твердотельных накопителей.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Происшествия Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.

Культура Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.

Происшествия Стало известно о салюте после гибели главы ингушского центра «Э» После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает 3 ноября Telegram-канал Mash.

Армия и оружие США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.

Религия Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 3 ноября на Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Здоровье Приморские врачи начнут проводить операции по пересадке органов Благодаря соглашению операции по пересадки органов начнут проводить в Приморье, сообщает vostokmedia.com.