Культура
The Moscow PostПрезидент поздравил Градского с юбилеем
Поздравление певцу, композитору Александру Градскому опубликовано на сайте Кремля, сообщает корреспондент The Moscow Post. Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
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с чего всё началось
«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.RT на русском04:42
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