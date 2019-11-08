Общество

Вести.RuВести.RuПрезидент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

На торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ.
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