Общество
Вести.RuПрезидент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел
На торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ.
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Глава Мордовии: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел
Вестник Мордовии08 ноября в 06:10
Полиция Свободного принимает поздравления с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ
Зейские Огнивчера в 16:25
Сергей Меняйло поздравляет сотрудников внутренних дел с праздником
Областная газета (г. Иркутск)08 ноября в 01:12
Евгений Степовик поздравляет миасцев с Днем сотрудника органов внутренних дел
U24.ru08 ноября в 00:52
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Будни района 08 ноября в 00:46
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