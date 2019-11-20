Общество
Daily StormВолодин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел России с их профессиональным праздником.
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Евгений Степовик поздравляет миасцев с Днем сотрудника органов внутренних дел
U24.ru08 ноября в 00:52
Поздравление Вячеслава Володина с Днем сотрудников органов внутренних дел
Государственная Дума РФ01:00
Полиция Свободного принимает поздравления с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ
Зейские Огнивчера в 16:25
Глава Мордовии: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел
Вестник Мордовии08 ноября в 06:10
Михаил Романов поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Петербургский дневник03:11
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Политика
Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
РИА Новости 06:17
Политика
Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом
"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ 17:37
Экономика
Центробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%
Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%.
Znak.com 08 ноября в 21:26
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Ладу Дэнс не узнали после пластики
Bimru.ru 03:38
Политика
Макрона предупредили о «горячем дыхании русского медведя на шее»
Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет построить стратегические отношения с Россией и не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее.
Газета.Ru 17:41
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Здоровье
В Керчи реорганизуют отделение физиотерапии третьей городской больницы
Анатолий Богданов узнал о том, что отделение физиотерапии будет реорганизовано, от сотрудников больницы.
Крым 24 08 ноября в 12:17
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Политика
Лавров призвал противостоять попыткам переписать историю
Глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с попытками переписать историю, передает RT.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности самостоятельно защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Известия 16:29
Армия и оружие
США отправили на Аляску загадочную боевую машину
В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Ferra 10:49
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa 08 ноября в 08:30
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости 08 ноября в 23:51
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия 05:24
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче тура АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 13:25
Происшествия
В Австралии нашли мертвым разыскиваемого россиянина
Полиция Австралии обнаружила в Сиднее тело гражданина России Владимира Кондакова, которого подозревают в убийстве застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC.
РБК 03:45
Происшествия
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
Вести.Ru 16:36
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 08 ноября в 03:57
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 17:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости вчера в 03:32
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10