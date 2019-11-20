Общество

Daily StormDaily StormВолодин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел России с их профессиональным праздником.
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Президент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Вести.Ru10:55

Володин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

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Евгений Степовик поздравляет миасцев с Днем сотрудника органов внутренних дел

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Поздравление Вячеслава Володина с Днем сотрудников органов внутренних дел

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Глава Мордовии: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел

Вестник Мордовии08 ноября в 06:10

Михаил Романов поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

Петербургский дневник03:11
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
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"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
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Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет построить стратегические отношения с Россией и не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее.
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Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» в матче РПЛ сыграли вничью

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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
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В Керчи реорганизуют отделение физиотерапии третьей городской больницы

Анатолий Богданов узнал о том, что отделение физиотерапии будет реорганизовано, от сотрудников больницы.
Крым 24 08 ноября в 12:17
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика

На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»

Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
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Политика

Лавров призвал противостоять попыткам переписать историю

Глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с попытками переписать историю, передает RT.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности самостоятельно защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения.
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Армия и оружие

США отправили на Аляску загадочную боевую машину

В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
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Здоровье

Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
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Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных

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В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости 08 ноября в 23:51
Происшествия

Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
Происшествия

Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия 05:24
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 13:25
Происшествия

В Австралии нашли мертвым разыскиваемого россиянина

Полиция Австралии обнаружила в Сиднее тело гражданина России Владимира Кондакова, которого подозревают в убийстве застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC.
РБК 03:45
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Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
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В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
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Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP

Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
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Общество

Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети

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Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости вчера в 03:32
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Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
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